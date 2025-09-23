Trump stuft linke Antifa als terroristisch ein

Trump vermutet eine Verbindung zwischen dem Kirk-Attentäter und der Antifa. Der 31-jährige ultrarechte Aktivist war am 10. September erschossen worden. Am Montag (Ortszeit) unterzeichnete der US-Präsident nun ein Dekret, laut dem die Bewegung eine „inländische terroristische Organisation“ ist. Er begründete das mit einem „Muster politischer Gewalt“, das darauf abziele, „rechtmäßige politische Aktivitäten zu unterdrücken und die Rechtsstaatlichkeit zu behindern“.