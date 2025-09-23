Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Politische Gewalt“

Trump stuft linke Antifa als terroristisch ein

Außenpolitik
23.09.2025 09:03
In den USA ist die Antifa-Bewegung (Bild) als „terroristische Organisation“ eingestuft worden.
In den USA ist die Antifa-Bewegung (Bild) als „terroristische Organisation“ eingestuft worden.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

US-Präsident Donald Trump hat die linke Antifa-Bewegung offiziell als „terroristische Organisation“ eingestuft. Er hatte diese bereits in der Vergangenheit für zahlreiche Machenschaften verantwortlich gemacht. Der Begriff Antifa steht für antifaschistisch.

0 Kommentare

Laut einer Untersuchung des Forschungsdiensts des US-Kongresses (2020) hat die Antifa keine Führungspersonen und keine Organisationsstruktur auf nationaler Ebene. Sie besteht aus „unabhängigen, radikalen, gleichgesinnten Gruppen und Einzelpersonen“.

Trump bezichtigte die Antifa unter anderem der Beteiligung am Sturm auf das US-Kapitol am 6. Jänner 2021. Tatsächlich hatten seine eigenen Anhängerinnen und Anhänger damals das Kongressgebäude gestürmt. Dabei wurden ungefähr 140 Sicherheitskräfte verletzt und mehrere Büros verwüstet.

Proteste bei Amtseinführung
Die Antifa-Bewegung protestierte hingegen im Jänner 2017 bei Trumps erster Amtseinführung. Dutzende schwarz gekleidete, maskierte Anhängerinnen und Anhänger schlugen Fenster ein und zündeten ein Auto an. Zudem beteiligte sich die Bewegung beispielsweise an Gegenprotesten gegen rechtsextreme Gruppen. Christopher Wray, FBI-Chef während Trumps erster Amtszeit, bezeichnete die Antifa als „Bewegung oder eine Ideologie“.

Lesen Sie auch:
Donald Trump tröstet Charlie Kirks Witwe Erika, die „Charlies Mission“ fortführen will.
7-Stunden-Trauerfeier
„Ich vergebe ihm“: Witwe verzeiht Kirks Mörder
22.09.2025
Wirbel um Antifa-Camp
Anzeigenflut nach Eklat an Kriegsgedenkstätte
28.07.2025

Trump vermutet eine Verbindung zwischen dem Kirk-Attentäter und der Antifa. Der 31-jährige ultrarechte Aktivist war am 10. September erschossen worden. Am Montag (Ortszeit) unterzeichnete der US-Präsident nun ein Dekret, laut dem die Bewegung eine „inländische terroristische Organisation“ ist. Er begründete das mit einem „Muster politischer Gewalt“, das darauf abziele, „rechtmäßige politische Aktivitäten zu unterdrücken und die Rechtsstaatlichkeit zu behindern“.

Die Antifa ist auch in Österreich aktiv, sie ist zum Beispiel bei Demonstrationen gegen Identitäre.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Sein letzter Auftritt im Burgtheater
Letzter Applaus
Wien nahm Abschied von Claus Peymann
Umstände noch unklar
USA: Tiertrainer stirbt bei Attacke von Tiger
Zahlreiche französische Bürgermeister ließen auf ihren Rathäusern die palästinensische Flagge ...
Umstrittene Aktion
Palästina-Flaggen auf französischen Rathäusern
Böen bis zu 265 km/h
Super-Taifun „Ragasa“ legt Flughafen Hongkong lahm
Früher beste Freunde, nach dem großen Bruch höchstens noch Gesinnungsgenossen:  Donald Trump und ...
Funkstille beendet
Kirk-Gedenken: Handshake zwischen Trump und Musk
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
161.349 mal gelesen
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
141.634 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
133.256 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1850 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1733 mal kommentiert
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1457 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Mehr Außenpolitik
„Zur Abschreckung“
Iranische Abgeordnete wollen Bau einer Atombombe
„Politische Gewalt“
Trump stuft linke Antifa als terroristisch ein
Vorwürfe gegen Biden
Putin verleiht US-Bürgerin russischen Pass
Palästina anerkennen?
Nahost: Österreich für Zweistaatenlösung, aber …
Kundgebung in Wien
Palästinensischer Botschafter sorgte für Aufregung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf