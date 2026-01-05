Liebes-Aus bei Raúl Richter und Vanessa Schmitt

Liebes-Aus bei Schauspieler Raúl Richter und seiner langjährigen Partnerin Vanessa Schmitt. „Vanessa und ich haben uns nach 7 gemeinsamen, wunderschönen Jahren getrennt“, gab Richter am Sonntag auf Instagram bekannt. Zu den Gründen äußerten sich beide nicht.
Bereits zuvor hatte der 38-Jährige („Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, „Notruf Hafenkante“) in einer Fragerunde bekannt gegeben, dass die geplante Hochzeit nicht stattfinden würde.
„Die Hochzeit für diesen Sommer haben wir letztes Jahr abgesagt“, schrieb Richter.
„Keine leichte Entscheidung“
Influencerin Schmitt (30) bestätigte dies und erklärte, die Entscheidung sei für beide nicht leicht gewesen. „Ja, es stimmt – wir haben unsere Hochzeit für dieses Jahr im Sommer abgesagt.“
Raúl Richter und Vanessa Schmitt hatten 2024 an der RTL-Sendung „Das Sommerhaus der Stars“ teilgenommen. Danach hatte Richter Schmitt vor dem Eiffelturm in Paris einen Antrag gemacht.
