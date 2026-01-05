Vorteilswelt
Hochzeit abgeblasen

Liebes-Aus bei Raúl Richter und Vanessa Schmitt

Society International
05.01.2026 10:15
Trennung statt Hochzeit bei Raúl Richter und Vanessa Schmitt
Trennung statt Hochzeit bei Raúl Richter und Vanessa Schmitt

Liebes-Aus bei Schauspieler Raúl Richter und seiner langjährigen Partnerin Vanessa Schmitt. „Vanessa und ich haben uns nach 7 gemeinsamen, wunderschönen Jahren getrennt“, gab Richter am Sonntag auf Instagram bekannt. Zu den Gründen äußerten sich beide nicht. 

Bereits zuvor hatte der 38-Jährige („Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, „Notruf Hafenkante“) in einer Fragerunde bekannt gegeben, dass die geplante Hochzeit nicht stattfinden würde.

„Die Hochzeit für diesen Sommer haben wir letztes Jahr abgesagt“, schrieb Richter.

Mit einer Nachricht in seiner Instagram-Story machte Raúl Richter die Trennung von Vanessa ...
Mit einer Nachricht in seiner Instagram-Story machte Raúl Richter die Trennung von Vanessa Schmitt öffentlich.

„Keine leichte Entscheidung“
Influencerin Schmitt (30) bestätigte dies und erklärte, die Entscheidung sei für beide nicht leicht gewesen. „Ja, es stimmt – wir haben unsere Hochzeit für dieses Jahr im Sommer abgesagt.“

Raúl Richter und Vanessa Schmitt hatten 2024 an der RTL-Sendung „Das Sommerhaus der Stars“ teilgenommen. Danach hatte Richter Schmitt vor dem Eiffelturm in Paris einen Antrag gemacht.

Hochzeit abgeblasen
Liebes-Aus bei Raúl Richter und Vanessa Schmitt
