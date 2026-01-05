Rätsel um Wirtz: Abseits bestätigt, Tor zählt doch

England behielt die Regelung

Auch die „BBC“ bestätigt: „Wirtz schien im Abseits zu stehen. Und das war er auch – knapp!“ Ab Beginn der Saison 2021/22 wurde in allen Ligen die besagte Toleranzgrenze von etwa fünf Zentimeter zur alten Abseits-Technologie hinzugefügt. „Das bedeutete, dass bei Berührung der beiden Linien der Spieler unabhängig von der Entscheidung auf dem Spielfeld als nicht im Abseits stehend gewertet wurde“. Der Grund dafür waren Ungenauigkeiten in der Technologie, wie beispielsweise der richtige Zeitpunkt, zu dem der Ball gespielt wurde.