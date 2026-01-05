Vorteilswelt
Alkohol nur in 2 EU-Staaten billiger als bei uns

Wirtschaft
05.01.2026 10:54
Alkohol ist im EU-Vergleich in Österreich relativ billig.
Alkohol ist im EU-Vergleich in Österreich relativ billig.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Im Vergleich zu anderen Staaten der Europäischen Union sind Bier, Wein und Spirituosen in Österreich relativ günstig zu haben. Einer statistischen Auswertung zufolge um beachtliche elf Prozent ...

Das geht aus einer Auswertung des deutschen Statistikamts anlässlich des „Dry January“ hervor. Nur in Italien und Deutschland waren alkoholische Getränke im Oktober 2025 im Einzelhandel noch günstiger.

Alkohol in Finnland am teuersten
In Finnland war das Preisniveau für Alkohol EU-weit am höchsten. Dort lag es um 110 Prozent über dem EU-Durchschnitt. In Dänemark kosteten alkoholische Getränke 23 Prozent mehr als im EU-Durchschnitt.

Lesen Sie auch:
Der Advent ist in der Gastronomie eine starke Zeit.
Krone Plus Logo
Preis-Plus ab Dezember
So viel kostet das Bier heuer zur Weihnachtszeit
28.11.2025

Auch in Belgien (+13 Prozent) und in Polen (+9 Prozent) war das Preisniveau für Alkohol höher. Frankreich, die Niederlande und Luxemburg lagen ungefähr im EU-Durchschnitt.

