Alkohol nur in 2 EU-Staaten billiger als bei uns

Im Vergleich zu anderen Staaten der Europäischen Union sind Bier, Wein und Spirituosen in Österreich relativ günstig zu haben. Einer statistischen Auswertung zufolge um beachtliche elf Prozent ...
Das geht aus einer Auswertung des deutschen Statistikamts anlässlich des „Dry January“ hervor. Nur in Italien und Deutschland waren alkoholische Getränke im Oktober 2025 im Einzelhandel noch günstiger.
Alkohol in Finnland am teuersten
In Finnland war das Preisniveau für Alkohol EU-weit am höchsten. Dort lag es um 110 Prozent über dem EU-Durchschnitt. In Dänemark kosteten alkoholische Getränke 23 Prozent mehr als im EU-Durchschnitt.
Auch in Belgien (+13 Prozent) und in Polen (+9 Prozent) war das Preisniveau für Alkohol höher. Frankreich, die Niederlande und Luxemburg lagen ungefähr im EU-Durchschnitt.
