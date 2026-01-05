In Teilen Berlins haben Zehntausende Wohnungen seit Samstag keinen Strom. Viele Menschen traf diese Situation unvorbereitet, die Notschlafstellen sind voll. Unsere Frage des Tages vom 5. Jänner lautet daher: „Blackout-Gefahr: Sind Sie vorbereitet?“
Ihre Meinung zählt!
Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass wir in Österreich in nächster Zeit mit einem ähnlichen, länger andauernden Stromausfall konfrontiert werden? Wie bereiten Sie sich auf die Gefahr längerer Stromausfälle vor? Welchen Tipp würden Sie anderen Leserinnen und Lesern empfehlen, um im Falle eines Blackouts nicht in Panik zu geraten?
Teilen Sie Ihre Ansichten zu diesem Thema mit uns!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.