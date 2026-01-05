Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frage des Tages

Blackout-Gefahr: Sind Sie vorbereitet?

Forum
05.01.2026 10:45
Viele Österreicher sind auf einen Blackout nur unzureichend vorbereitet.
Viele Österreicher sind auf einen Blackout nur unzureichend vorbereitet.(Bild: Creative Cat Studio - stock.adobe.com)

In Teilen Berlins haben Zehntausende Wohnungen seit Samstag keinen Strom. Viele Menschen traf diese Situation unvorbereitet, die Notschlafstellen sind voll. Unsere Frage des Tages vom 5. Jänner lautet daher: „Blackout-Gefahr: Sind Sie vorbereitet?“

0 Kommentare

Ihre Meinung zählt!
Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass wir in Österreich in nächster Zeit mit einem ähnlichen, länger andauernden Stromausfall konfrontiert werden? Wie bereiten Sie sich auf die Gefahr längerer Stromausfälle vor? Welchen Tipp würden Sie anderen Leserinnen und Lesern empfehlen, um im Falle eines Blackouts nicht in Panik zu geraten?

Teilen Sie Ihre Ansichten zu diesem Thema mit uns!

Porträt von Community
Community
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
BerlinÖsterreich
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
292.005 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
229.574 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Das ist der Moment, in dem die Katastrophe begann
155.519 mal gelesen
Nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana liegen jetzt erste Informationen zur ...
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Minus 26 Grad: Wie gehen Sie damit um?
Diskutieren Sie mit!
Berlin-Blackout: Ist Österreich auch gefährdet?
Diskutieren Sie mit!
Böller: Braucht es konsequentes Verbot?
Frage des Tages
Venezuela-Angriff: Hat Trump richtig gehandelt?
Diskutieren Sie mit!
Gehen Sie heuer auf einen Ball?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf