Evaluierung läuft

Villacher Magistrat prüft „Weihnachtsferien“

Kärnten
28.09.2025 10:00
Der Magistrat in Villach könnte heuer erstmals während der Weihnachtsferien zusperren.
Der Magistrat in Villach könnte heuer erstmals während der Weihnachtsferien zusperren.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Das Rathaus in Villach wird während der Weihnachtsferien zusperren – zumindest wenn es nach den Plänen von Stadtchef Günther Albel, der Personalvertretung und der Magistratsdirektion geht. Hintergrund sind Einsparungen.

Das Villacher Rathaus soll vom 24. Dezember bis 6. Jänner zugesperrt bleiben – so sind jedenfalls die Pläne von Bürgermeister Günther Albel, der Personalvertretung und dem Magistratsdirektor Georg Wuzella.

Kärnten

