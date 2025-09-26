Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Eine Geschichte, die um die Welt gehen wird

Kolumnen
26.09.2025 07:00
„Krone“-Redakteurin Barbara Winkler (re.) traf die beiden Frauen und begleitete sie zum Treffen ...
„Krone“-Redakteurin Barbara Winkler (re.) traf die beiden Frauen und begleitete sie zum Treffen mit ihren Familien.(Bild: Jürgen Fuchs)

So aufregend, so aufwühlend kann die journalistische Arbeit sein: Seit Tagen recherchiert die steirische „Krone“-Reporterin Barbara Winkler eine schier unglaubliche, unfassbare Geschichte.

0 Kommentare

Donnerstag kurz nach Mittag stand fest: Das, was sie und zwei Familien in der Oststeiermark annahmen, stimmt wirklich. Das ungeklärte Rätsel um die Vertauschung von zwei Babys in der Grazer Geburtenklinik vor 35 Jahren ist gelöst: Beide Frauen haben die Bestätigung, wer ihre wirklichen Eltern sind. Am Donnerstag berichten wir in der „Kronen Zeitung“ und auf krone.at umfassend über dieses unglaubliche Drama. Eine Geschichte, so viel ist sicher, die um die Welt gehen wird!

Endlich gefunden! 
Über den einen Teil dieses Dramas hat Barbara Winkler in der „Krone“ bereits vor fast zehn Jahren berichtet. Damals war klar geworden, dass die junge Oststeirerin Doris Grünwald nicht Kind ihrer – vermeintlichen – Eltern sein konnte. Blutgruppen und DNA passten nicht. Auch wenn das die Krankenanstaltengesellschaft in der Steiermark nicht wahrhaben wollte: Doris war vertauscht worden. Aber mit wem?

Lesen Sie auch:
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Krone Plus Logo
Bei Geburt verwechselt
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
26.09.2025
DNA-Test klärt Rätsel
Als Babys vertauscht, nach 35 Jahren gefunden
26.09.2025

Jetzt weiß sie es: Jessica wuchs bei den leiblichen Eltern von Doris auf, Doris bei jenen von Jessica. Wie die beiden zueinander fanden, wie die beiden Frauen und ihre Familien damit umgehen – all das hat die „Krone“ recherchiert. Das muss man gelesen haben!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Berlin hat ein Lotto-Spieler den Eurojackpot geknackt. Damit gewinnt er 120 Millionen Euro ...
120 Millionen Euro
Berliner knackt Eurojackpot und meldet sich nicht
Trump auf der Pannen-Rolltreppe im UNO-Hauptquartier
Ruf nach Entlassung
Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“
Italien wird derzeit von schweren Unwettern heimgesucht. Am Mittwoch ist die Leiche einer ...
Unwetter dauern an
Leiche von Vermisster in Italien geborgen
Ex-Wirecard-Chef Markus Braun hat ein Interview über seine Pläne nach der Haft gegeben ...
Interview in U-Haft
Ex-Wirecard-Chef Braun „freut“ sich auf Zukunft
Am Flughafen Berlin gibt es nach dem Cyberangriff am Freitagabend weiterhin Verspätungen, ...
Cyberangriff vor Tagen
Check-in am Flughafen Berlin weiter eingeschränkt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
271.002 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
205.837 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
124.588 mal gelesen
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1716 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1432 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1322 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Eine Geschichte, die um die Welt gehen wird
„Krone“-Kommentar
Bablers groteske Fehleinschätzung
„Krone“-Kommentar
Löhne: Metaller als neuer Maßstab
„Krone“-Kommentar
Wird Putin doch bald einlenken?
„Krone“-Kommentar
Trump, die UNO und die „Ösis“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf