Eine Geschichte, die um die Welt gehen wird

Donnerstag kurz nach Mittag stand fest: Das, was sie und zwei Familien in der Oststeiermark annahmen, stimmt wirklich. Das ungeklärte Rätsel um die Vertauschung von zwei Babys in der Grazer Geburtenklinik vor 35 Jahren ist gelöst: Beide Frauen haben die Bestätigung, wer ihre wirklichen Eltern sind. Am Donnerstag berichten wir in der „Kronen Zeitung“ und auf krone.at umfassend über dieses unglaubliche Drama. Eine Geschichte, so viel ist sicher, die um die Welt gehen wird!