Österreichs U17 hat bei WM keine Angst vor England

„Bereiten die Jungs auf alle möglichen Situationen vor!“

Entscheidend war bisher auch ein gefestigtes Abwehrspiel. „Unsere Defensive war bisher wirklich stark, und offensiv haben wir einfach die Qualität, um immer wieder ein Tor zu machen. Alle tragen dazu bei, dass wir kaum Gegentore bekommen“, erklärte Tormann- und Standard-Trainer Michael Walker.