Formel 1 beschließt ein Rundenlimit für die Reifen

Nun steht es fest: Für den Grand Prix von Katar beschließt die Formel 1 ein Rundenlimit für die Reifen.
Die Reifen dürfen Ende November beim Rennwochenende in Katar maximal jeweils 25 Runden gefahren werden. Das teilte Hersteller Pirelli mit.
Beim Großen Preis von Katar mit dem Sprintrennen am 29. November und dem Grand Prix tags darauf kann bereits die Entscheidung im WM-Kampf fallen. „Diese Maßnahme wurde nach einer Analyse der 2024 verwendeten Reifen als notwendig erachtet“, hieß es von Pirelli: „Im vergangenen Jahr hatten mehrere Reifen, insbesondere der linke Vorderreifen, den maximalen Verschleißgrad erreicht.“
Hier der WM-Stand:
Jetzt wartet Glücksspielmetropole
Vor dem Grand Prix in Katar steht an diesem Wochenende Las Vegas auf dem Formel-1-Programm, das Finale steigt eine Woche nach dem Rennen in Lusail in Abu Dhabi.
