Formel 1 beschließt ein Rundenlimit für die Reifen

Beim Großen Preis von Katar mit dem Sprintrennen am 29. November und dem Grand Prix tags darauf kann bereits die Entscheidung im WM-Kampf fallen. „Diese Maßnahme wurde nach einer Analyse der 2024 verwendeten Reifen als notwendig erachtet“, hieß es von Pirelli: „Im vergangenen Jahr hatten mehrere Reifen, insbesondere der linke Vorderreifen, den maximalen Verschleißgrad erreicht.“