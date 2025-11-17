Von der Donauinsel in den Ski-Weltcup

Im Jahr 2005 gründeten ein paar positiv verrückte Enthusiasten den ersten Skisprungverein in Wien. Nun feierten die Wiener Stadtadler ihren 20. Geburtstag. Neben der vielen tollen Erfolge – vom Überfliegen der 200-Meter-Marke bis zu den ersten Weltcup-Punkten – war bei der Feier auch eines Thema: Nach wie vor fehlt den Adlern ein eigenes „Nest“.
„Wir haben vor 20 Jahren bei der Gründung einen Plan gemacht. Der endet eigentlich mit der Feier zum 20-jährigen Vereinsjubiläum“, lacht Christian Moser, einer der Gründerväter der Wiener Stadtadler, Wiens erstem und bis heute einzigem Skisprungverein.
