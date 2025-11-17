Red Bull Salzburg testet gegen diesen Weltklub

Auf Red Bull Salzburg wartet ein echter Testspiel-Kracher! Wie schon heuer testen die Bullen am 6. Jänner 2026 im eigenen Stadion gegen den großen FC Bayern München. Das gab der Klub am Montagmittag bekannt.
Da dürfte die Red Bull-Arena dann doch wieder einmal richtig gefüllt sein. Am 6. Jänner (Dreikönigstag) um 15 Uhr stattet der FC Bayern München dem Stadion in Wals-Siezenheim einen Besuch ab. Fußball-Vizemeister Salzburg empfängt den deutschen Rekordmeister zu Testspielzwecken.
Im bislang letzten Aufeinandertreffen im vergangenen Jänner kassierten die Salzburger gegen die Mannschaft von Starcoach Vincent Kompany vor über 26.000 Zuschauern eine deftige 0:6-Vorführung. Skisprung-Fans können aber beruhigt sein: Anders als im Vorjahr geht es sich aus, danach noch das Finale der Vierschanzentournee (in Bischofshofen, Anm.) verfolgen zu können. Das war im Vorjahr mit der späteren Anstoßzeit (18 Uhr) nicht wirklich möglich.
