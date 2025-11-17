Red Bull Salzburg testet gegen diesen Weltklub

Im bislang letzten Aufeinandertreffen im vergangenen Jänner kassierten die Salzburger gegen die Mannschaft von Starcoach Vincent Kompany vor über 26.000 Zuschauern eine deftige 0:6-Vorführung. Skisprung-Fans können aber beruhigt sein: Anders als im Vorjahr geht es sich aus, danach noch das Finale der Vierschanzentournee (in Bischofshofen, Anm.) verfolgen zu können. Das war im Vorjahr mit der späteren Anstoßzeit (18 Uhr) nicht wirklich möglich.