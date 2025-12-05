Abnehm-Mittel für Haustiere könnte bald kommen

Soll Fasten nachmachen

Das US-Unternehmen Okava nimmt sich diesem Problem jetzt an und hat eine Studie gestartet: 50 Katzen wurde ein winziges Implantat unter die Haut gepflanzt. Über sechs Monate hinweg sondert es das Abnehm-Medikament GLP-1 ab. Es soll „viele der physiologischen Effekte des Fastens nachahmen“, meint Okava-Chef Michael Klotsman. Die Besitzer müssen dafür die Fütterungs-Routinen der Tiere fast nicht ändern. Auch die Mensch-Tier-Beziehung, „die sich oft um das Futter dreht“, werde nicht gestört, hebt Klotsman die Vorteile hervor.