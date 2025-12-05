Abnehm-Mittel für Haustiere könnte bald kommen

Abnehmspritzen für Menschen sind längst im Einsatz, doch ihre tierischen Begleiter mussten weiterhin Diät halten, um abzuspecken. Das könnte sich bald ändern: Aktuell werden Abnehm-Medikamente für Haustiere getestet.
„In der Tiermedizin war in den letzten 100 Jahren die einzige Empfehlung, die wir hatten, weniger zu füttern und mehr Bewegung zu machen“, sagt Ernie Ward, Experte für Fettleibigkeit bei Haustieren. „Aber das funktioniert einfach nicht bei allen Arten von Fettleibigkeit“, erklärt er gegenüber dem US-Sender CBS.
Soll Fasten nachmachen
Das US-Unternehmen Okava nimmt sich diesem Problem jetzt an und hat eine Studie gestartet: 50 Katzen wurde ein winziges Implantat unter die Haut gepflanzt. Über sechs Monate hinweg sondert es das Abnehm-Medikament GLP-1 ab. Es soll „viele der physiologischen Effekte des Fastens nachahmen“, meint Okava-Chef Michael Klotsman. Die Besitzer müssen dafür die Fütterungs-Routinen der Tiere fast nicht ändern. Auch die Mensch-Tier-Beziehung, „die sich oft um das Futter dreht“, werde nicht gestört, hebt Klotsman die Vorteile hervor.
Bei Katzen seien Übergewicht und Diabetes die größten Gesundheitsrisiken, erklärt Ward. Deswegen sieht er in dem neuen Medikament eine Chance. Allerdings seien Wirksamkeit, Nebenwirkungen und Kosten vor der Studie noch große Unbekannte, fügt er hinzu. Viele Tierärzte und Tierschutzorganisationen sehen solche Abnehm-Mittel für Haustiere allerdings kritischer und appellieren vor allem an die Besitzer, ihre Tiere nicht zu überfüttern.
Unternehmen plant Zulassung
Pro Monat soll das Medikament umgerechnet rund 85 Euro kosten, heißt es von Okava. Die Ergebnisse der Studie werden allerdings erst für kommenden Sommer erwartet und dann muss das Medikament noch zugelassen werden. In den nächsten zwei Jahren will das Unternehmen die Zulassung für Katzen beantragen, bald darauf sollen auch Hunde folgen.
