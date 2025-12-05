Legende Bazina: „Hoffe sehr auf GAK-Sieg im Derby“

„Ich hoffe sehr stark, dass der GAK im Derby am Wochenende gewinnt.“ Sagt Mario Bazina, einer der besten Legionäre in der Geschichte des GAK und der österreichischen Bundesliga. Anlässlich der Buchpräsentation seines Freundes Ilco Naumoski nahm sich der einstige Edelzangler Zeit, um mit krone.at-Sportressortleiter Michael Fally über Naumoskis Finanzzuschüsse, die gemeinsame Zeit beim GAK, die Wiener Austria und Rapid zu plaudern).