Fabergé-Ei auf natürlichem Weg wieder aufgetaucht

„Die Polizei kann bestätigen, dass der Anhänger wiedererlangt wurde“, hieß es in einer am Freitag verbreiteten Presseerklärung. „Er befindet sich jetzt in Polizeigewahrsam.“ Die Ermittler hatten eigens einen Beamten abgestellt, um den Dieb zu bewachen, während sie der Natur ihren Lauf ließen.