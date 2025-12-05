Von Dieb verschluckt
Fabergé-Ei auf natürlichem Weg wieder aufgetaucht
Auf natürlichem Wege hat die neuseeländische Polizei ein von einem Dieb verschlucktes Miniatur-Fabergé-Ei – krone.at berichtete – wiedererlangt. Die Ermittler hielten den Täter einfach sechs Tage unter Beobachtung, bis der wertvolle Schmuckanhänger (Bild oben) wieder „auftauchte“.
„Die Polizei kann bestätigen, dass der Anhänger wiedererlangt wurde“, hieß es in einer am Freitag verbreiteten Presseerklärung. „Er befindet sich jetzt in Polizeigewahrsam.“ Die Ermittler hatten eigens einen Beamten abgestellt, um den Dieb zu bewachen, während sie der Natur ihren Lauf ließen.
Der Dieb hatte den umgerechnet rund 17.000 Euro teuren Schmuckanhänger Ende vergangener Woche in einem Juwelierladen in Auckland verschluckt, wurde aber gefasst, bevor er fliehen konnte.
Der Anhänger (auf dem Bild unten links) gehört zu einer Sonderedition. In den sozialen Netzwerken kursieren Bilder davon:
Bei dem Anhänger in Form eines Fabergé-Eis handelte es sich um eine durch den James-Bond-Film „Octopussy“ inspirierte Sonderedition. Das grüne Schmuckstück ist mit diamantenbesetzten goldenen Ornamenten überzogen, im Inneren ist ein kleiner goldener Oktopus versteckt.
