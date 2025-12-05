Vorteilswelt
Rossi fehlte bei Wild

Detroit und Minnesota verlieren in der NHL

Eishockey
05.12.2025 10:32
Minnesota Wild musste sich den Calgary Flames geschlagen geben.
Minnesota Wild musste sich den Calgary Flames geschlagen geben.(Bild: AP/Jeff McIntosh)

Marco Kasper und die Detroit Red Wings haben in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL die fünfte Niederlage in den jüngsten sechs Spielen einstecken müssen. Die Red Wings verloren am Donnerstag bei den Columbus Blue Jackets mit 5:6 nach Penaltyschießen. Der Kärntner Stürmer Kasper erhielt nur 10:06 Minuten Eiszeit, die zweitwenigste in dieser Saison. Minnesota Wild blieb mit einem 1:4 bei den Calgary Flames erstmals nach zwölf Spielen ohne Punkt.

Bei Minnesota fehlte weiterhin Marco Rossi. Der Vorarlberger Stürmer, der sich Mitte November verletzt hatte, hat am Montag wieder mit dem Eislauftraining begonnen.

