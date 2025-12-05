So locken die Taliban Touristen nach Afghanistan

Bizarres Video der Taliban kursiert im Netz

Eine Gruppe bärtiger und bewaffneter Männer steht hinter drei Menschen, denen ein schwarzer Sack über den Kopf gezogen wurde. „America, we have one message for you“ („Amerika, wir haben eine Botschaft für Euch“), sagen sie in die Kamera, bevor sich einer von ihnen über einen der Knieenden beugt und den Sack wegzieht. Zum Vorschein kommt ein junger Mann, der in die Kamera lächelt. „Welcome to Afghanistan!“, sagt er in dem Video.