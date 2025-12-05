König Charles‘ bewegendes letztes Weihnachten?

Liebgewonnen Termine

Trotz seiner Krebs-Erkrankung plant der Monarch, an allen liebgewonnenen, traditionellen Terminen festzuhalten: Der Weihnachts-Spaziergang zur St.-Mary-Magdalene-Kirche, das Treffen mit den Menschen und natürlich die Aufzeichnung seiner Weihnachtsansprache, die am Nachmittag ausgestrahlt wird. Seit der Bekanntgabe seiner Diagnose im vergangenen Jahr hat er sich unermüdlich engagiert, und genau das will er auch weiterhin tun.