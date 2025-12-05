König Charles‘ bewegendes letztes Weihnachten?

Für König Charles soll dieses Weihnachten etwas ganz Besonderes werden – „für den Fall, dass es sein letztes ist“. Das sei sein großer Wunsch. Schwiegertochter Catherine durfte sogar ihre Eltern einladen, damit die Familie die Weihnachtszeit mit Omas, Opas und Enkeln so richtig schön gestalten kann.
Ein enger Vertrauter verriet dem Magazin „Us Weekly“: „Charles weiß, wie wertvoll seine Zeit ist. Er liebt seine Pflicht – aber genauso seine Familie. Darum will er ein ganz besonderes Weihnachtsfest, falls es sein letztes wird.“
Liebgewonnen Termine
Trotz seiner Krebs-Erkrankung plant der Monarch, an allen liebgewonnenen, traditionellen Terminen festzuhalten: Der Weihnachts-Spaziergang zur St.-Mary-Magdalene-Kirche, das Treffen mit den Menschen und natürlich die Aufzeichnung seiner Weihnachtsansprache, die am Nachmittag ausgestrahlt wird. Seit der Bekanntgabe seiner Diagnose im vergangenen Jahr hat er sich unermüdlich engagiert, und genau das will er auch weiterhin tun.
Von „Tag zu Tag“ leben
Der Insider: „Nichts würde Charles davon abhalten. Die Königin hat ihm beigebracht: ,Man muss gesehen werden, damit man an uns glaubt.‘ Er will sogar mehr leisten, als von ihm erwartet wird.“
Doch hinter den Palastmauern wächst die Sorge. Ein weiterer Insider erklärt, dass Charles’ Zustand „nicht der beste“ sei – auch wenn der König im September sagte, es gehe ihm „nicht allzu schlecht“. „Sie leben von Tag zu Tag“, so die Quelle weiter.
Er wünscht sich ein ganz besonderes letztes Weihnachtsfest, falls es sein letztes sein sollte.
Insider gegenüber „US Weekly“
Während der Palast sich nicht zu den Berichten äußerte, soll das Fest trotzdem nicht nur düster werden: Denn Prinzessin Kate gilt nach ihrer schweren Krankheit inzwischen als krebsfrei.
Der Insider: „Das gibt der Familie Kraft. Sie wollen die gemeinsame Zeit voll auskosten.“ Besonders emotional: Kates Eltern, Michael und Carole Middleton, verbringen Weihnachten ebenfalls in Sandringham, um an Charles’ Seite zu sein und die Familie in dieser sensiblen Zeit zu unterstützen.
