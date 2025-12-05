Kommt Videobeweis bei Ecken und Gelb-Roten Karten?

Zuletzt hatte es Medienberichte gegeben, dass das für Regelfragen zuständige International Football Association Board (IFAB) sich mit entsprechenden Änderungen befasse. Neben Eckbällen sollen künftig auch Gelb-Rote Karten zum Katalog der überprüfbaren Spielszenen gehören, bestätigte Collina. Eine Änderung schon bei der WM im Sommer 2026 ist möglich. Das IFAB trifft sich am 20. Jänner zu einem Business-Meeting in London. Bei der Generalversammlung am 28. Februar in Hensol in Wales könnte eine Entscheidung fallen.