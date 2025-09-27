Vorteilswelt
Knill im Interview

Industrie warnt: Sind am Weg zur Staatswirtschaft!

Wirtschaft
27.09.2025 10:00
IV-Präsident Georg Knill: „Wir brauchen keine Preiskommission für Lebensmittel, wir bräuchten ...
IV-Präsident Georg Knill: „Wir brauchen keine Preiskommission für Lebensmittel, wir bräuchten eine Preiskommission bei den Abgaben!“(Bild: IV/Slowik)

Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung (IV), macht der aufgeblähte Staat im „Krone“-Interview Sorgen: Während in den vergangenen zwei Jahren 36.500 Jobs in Produktion und Bau verloren gingen, hat die öffentliche Hand 51.000 Jobs aufgebaut. Knill: „Das ist keine gute Entwicklung.“

0 Kommentare

„Krone“: Herr Knill, die Metaller haben sich auf ein Lohnplus in Höhe der halben Inflation geeinigt. Zufrieden?
Georg Knill: Ja, es ist ein pragmatischer, tragfähiger Abschluss für zwei Jahre, der den Unternehmen Planbarkeit bringt.

Folgen Sie uns auf