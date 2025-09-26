Wird Putin doch bald einlenken?

Putins grausamer Raketen- und Drohnenterror gegen zivile Ziele in der Ukraine ist kein Akt der Stärke, sondern der Verzweiflung darüber, dass an der Front nichts weitergeht. Damit kommt er aber bei den Ukrainern schlecht an. Die schließen erst recht die Reihen und sie sind – das sei zur Warnung an Möchtegern-Sieger gesagt – von alters her Spezialisten im Partisanenkrieg.