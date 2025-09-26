Frau stürzte auf Gleise und wurde von Zug erfasst

Schwerer Unfall am Donnerstagabend am Bahnhof Neuhofen an der Krems. Eine Frau dürfte direkt vor einem einfahrenden Zug auf die Gleise gestürzt sein und wurde von dem Zug überrollt. Das Opfer zog sich dabei schwerste Verletzungen zu und wurde ins Spital gebracht.
Um 23.21 Uhr wurden am Donnerstagabend gleich vier Feuerwehren, die Polizei, Rettungsautos und Notarzt mit der Alarmierung „Person unter Schienenfahrzeug“ zum Bahnhof nach Neuhofen an der Krems gerufen. Wie sich vor Ort herausstellte, ist eine Frau offenbar zwischen einem Zug und Bahnsteigkante auf die Gleise gestürzt, sodass sie vom Zug überrollt wurde und schwer verletzt darunter zum Liegen kam.
Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, wird aktuell noch von der Polizei ermittelt. Laut dem Roten Kreuz hat sich die 48-jährige Frau bei dem Vorfall das rechte Bein amputiert. Sie wurde mit Notarztbegleitung ins UKH Linz eingeliefert.
