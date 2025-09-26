Frau stürzte auf Gleise und wurde von Zug erfasst

Um 23.21 Uhr wurden am Donnerstagabend gleich vier Feuerwehren, die Polizei, Rettungsautos und Notarzt mit der Alarmierung „Person unter Schienenfahrzeug“ zum Bahnhof nach Neuhofen an der Krems gerufen. Wie sich vor Ort herausstellte, ist eine Frau offenbar zwischen einem Zug und Bahnsteigkante auf die Gleise gestürzt, sodass sie vom Zug überrollt wurde und schwer verletzt darunter zum Liegen kam.