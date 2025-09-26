Bablers groteske Fehleinschätzung

Dabei könnte man es in Zeiten wie diesen bei dem Titel „Medienminister“ fast ein wenig mit der Angst zu tun bekommen. Und das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, dass sich damals bei der Postenverteilung zwischen ÖVP, SPÖ und den Neos der famose Herr Babler den Job unter den Nagel gerissen hat.