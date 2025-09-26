Bablers groteske Fehleinschätzung

Es wissen wohl wenige, dass sich die Republik Österreich einen Minister für Medien leistet. Das Interesse wird wohl kaum größer, wenn man weiß, dass es sich bei diesem Minister um Andreas Babler handelt.
Dabei könnte man es in Zeiten wie diesen bei dem Titel „Medienminister“ fast ein wenig mit der Angst zu tun bekommen. Und das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, dass sich damals bei der Postenverteilung zwischen ÖVP, SPÖ und den Neos der famose Herr Babler den Job unter den Nagel gerissen hat.
Die Sache wäre auch nicht weiter der Rede wert, hätte der Medienminister in seinem Zweitjob als SPÖ-Chef nicht die tolle Idee gehabt, eine eigene TV-Plattform für seine Partei ins Leben zu rufen. Nun braucht sich vor dem roten Sender niemand zu fürchten. Dieses Babler-Fernsehen unter dem hinreißend kreativen Namen „SPÖ 1“ wird weder den Disney-Kanälen noch Netflix und nicht einmal dem in sündteurer Fadheit dahindümpelnden ORF nur einen Zuseher abluchsen.
Allerdings hat sich der Medienminister mit dieser neuesten Einlage auf die Bedeutung des nicht minder komischen Deregulierungsstaatssekretärs geschrumpft. Die an Freiheit interessierte Welt schaut derzeit nämlich gebannt auf die Vorgänge bei den amerikanischen TV-Giganten unter Trump. Und Europa blickt zugleich auf die dunklen US-Technikmonopole im Netz. Auf diese Misere mit einem neuen Parteisender zu reagieren, ist eine groteske Fehleinschätzung von Symbolkraft.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.