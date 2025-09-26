Baustelle sorgt für Einsatzstress bei Feuerwehr

Absperrung ignoriert

Trauriger Höhepunkt war eine Busbergung, die die Freiwilligen am Donnerstag drei Stunden beschäftigte. Ein Reisebuslenker dürfte die Baustellenabsperrung ignoriert haben. „Er ist dann in den Bereich eingefahren. Als er bei den Baumaschinen angestanden ist, wollte er umdrehen. Dabei ist er aber auf dem Bankett aufgesessen und konnte nicht mehr weiter. Wir mussten den Bus mit einer Seilwinde auf die Straße ziehen“, sagt Kommandant Daniel Kliemstein. Außer dem Fahrer sei niemand im Bus gewesen und dieser blieb unverletzt.