Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Skurrile Ausrückungen

Baustelle sorgt für Einsatzstress bei Feuerwehr

Oberösterreich
26.09.2025 09:00
„Nichts geht mehr“ hieß es am Donnerstag in Schlüßlberg.
„Nichts geht mehr“ hieß es am Donnerstag in Schlüßlberg.(Bild: FF Schlüßlberg)

Straßenbauarbeiten sorgen bei den Freiwilligen der Feuerwehr Schlüßlberg in OÖ für ein erhöhtes Einsatzaufkommen. Mehrfach kam es im Zusammenhang mit der Baustelle zu teils skurrilen Einsätzen. Zuletzt ignorierte ein Reisebus einfach die Absperrung und fuhr, bis er nicht mehr weiter konnte.

0 Kommentare

Eine Straßenbaustelle auf der B 137 von Grieskirchen in Richtung Schlüßlberg sorgt scheinbar wiederholt für Verwirrung. Alleine von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen musste die FF Schlüßlberg dreimal zu Unfällen im Zusammenhang mit den Bauarbeiten ausrücken.

Absperrung ignoriert
Trauriger Höhepunkt war eine Busbergung, die die Freiwilligen am Donnerstag drei Stunden beschäftigte. Ein Reisebuslenker dürfte die Baustellenabsperrung ignoriert haben. „Er ist dann in den Bereich eingefahren. Als er bei den Baumaschinen angestanden ist, wollte er umdrehen. Dabei ist er aber auf dem Bankett aufgesessen und konnte nicht mehr weiter. Wir mussten den Bus mit einer Seilwinde auf die Straße ziehen“, sagt Kommandant Daniel Kliemstein. Außer dem Fahrer sei niemand im Bus gewesen und dieser blieb unverletzt.

Lesen Sie auch:
An der Kante blieb das Auto mit den beiden Frauen hängen.
Absicherung fehlte
Mit Kleinwagen beinahe in Baugrube abgestürzt
11.07.2025

Fast über Böschung gestürzt
Begonnen hatte die Serie an Unfällen am 11. Juli. Damals war eine Brücke nicht ordentlich abgesichert. Eine Lenkerin fuhr in den Gefahrenbereich ein und wäre beinahe mit ihrem Kleinwagen über eine Böschung gestürzt. Es folgten diese Woche zwei Einsätze auf der Umfahrungsstrecke, wobei einmal ein Bus über eine viel zu schmale Straße ausweichen wollte und ein entgegenkommender Pkw im Graben landete.

Es blieb bei Blechschäden
Bei allen Unfällen blieb es zum Glück bei einem Blechschaden. „Wir sind froh, dass nichts Schlimmes passiert ist. Diese Einsätze bieten gute Gelegenheit, um dem Nachwuchs praktische Erfahrungen zu vermitteln“, gewinnt Kliemstein dem vielen Stress zumindest auch etwas Positives ab. Am Freitag sollen die Arbeiten erledigt sein.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
In Berlin hat ein Lotto-Spieler den Eurojackpot geknackt. Damit gewinnt er 120 Millionen Euro ...
120 Millionen Euro
Berliner knackt Eurojackpot und meldet sich nicht
Trump auf der Pannen-Rolltreppe im UNO-Hauptquartier
Ruf nach Entlassung
Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“
Italien wird derzeit von schweren Unwettern heimgesucht. Am Mittwoch ist die Leiche einer ...
Unwetter dauern an
Leiche von Vermisster in Italien geborgen
Ex-Wirecard-Chef Markus Braun hat ein Interview über seine Pläne nach der Haft gegeben ...
Interview in U-Haft
Ex-Wirecard-Chef Braun „freut“ sich auf Zukunft
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
271.017 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
124.933 mal gelesen
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Wirtschaft
Das sind die teuersten Stromanbieter Österreichs
118.880 mal gelesen
Jeder Wechsel stärkt zudem den Wettbewerb und erhöht langfristig die Preistransparenz am ...
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1717 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1431 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1356 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Mehr Oberösterreich
Gemeinde gegen Pfarre
Klo-Misere erinnert an „Don Camillo und Peppone“
Keinen Helm getragen
E-Scooter-Fahrer prallte gegen Baum: Bub verletzt
Skurrile Ausrückungen
Baustelle sorgt für Einsatzstress bei Feuerwehr
Rechtes Bein amputiert
Frau stürzte auf Gleise und wurde von Zug erfasst
Siloballen beschädigt
„Ist kein Kinderspielplatz, sondern Futtervorrat“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf