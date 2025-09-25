Trump, die UNO und die „Ösis“

Nun hat US-Präsident Donald Trump bei seiner Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York sogar Österreich erwähnt. Zwar ist nicht ganz sicher, ob er weiß, wo unsere Insel der Seligen überhaupt liegt, aber seine Aussage, dass bei uns mehr als 50 Prozent der „Häfenbrüder“ Ausländer seien, beruht offenbar auf einer zutreffenden Information. Alles in allem aber hat der amerikanische Präsident massive Kritik an der UNO geübt.