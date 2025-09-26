Löhne: Metaller als neuer Maßstab

Ein negatives Beispiel liefert Deutschland. Dort provozierte der Lokführer-Gewerkschaftschef Klaus Weselsky jahrelang das Bahn-Management, aber auch die Bahnkunden. Bevorzugt wurde an den Verkehrs-stärksten Tagen gestreikt. Diese Konflikte waren Gift in jeder Hinsicht. Heute ist die Deutsche Bahn eine Chaos-Partie mit Verspätungsgarantie, mit desolater Infrastruktur und technischem Rückstand. Nun soll eine Managerin mit Österreich-Erfahrung das Unternehmen wieder „auf Kurs“ bringen.