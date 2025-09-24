Effizienz-Programm: Bei Borealis wackeln 120 Jobs

Borealis ist einer der international führenden Anbieter von wiederverwendbaren Kunststoff-Lösungen und beschäftigt weltweit rund 6200 Mitarbeiter. Neben dem Hauptsitz in Wien hat das Unternehmen in Österreich Standorte in Linz, Schwechat und Wildon. Eigentümer von Borealis ist zu 75 Prozent die OMV.