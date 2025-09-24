Effizienz-Programm: Bei Borealis wackeln 120 Jobs
30 davon in Linz
Energieriese OMV will bis 2027 rund 400 Millionen Euro einsparen. Davon betroffen ist auch das Tochterunternehmen Borealis. Wie die „Krone“ erfuhr, wackeln beim Kunststoff-Spezialisten insgesamt 120 Jobs. Am Standort Linz könnten bis zu 30 Mitarbeiter betroffen sein. Die Gespräche laufen.
Borealis ist einer der international führenden Anbieter von wiederverwendbaren Kunststoff-Lösungen und beschäftigt weltweit rund 6200 Mitarbeiter. Neben dem Hauptsitz in Wien hat das Unternehmen in Österreich Standorte in Linz, Schwechat und Wildon. Eigentümer von Borealis ist zu 75 Prozent die OMV.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.