Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drohnensichtungen

Premier: „Bisher schwerster Anschlag“ auf Dänemark

Außenpolitik
23.09.2025 11:26

Drohnensichtungen haben am Montagabend zu einer stundenlangen Sperre des Flughafens von Kopenhagen geführt. Noch ist die Herkunft der Flugobjekte nicht bekannt, die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen spricht aber schon von dem „bisher schwersten Anschlag auf kritische Infrastruktur“ des Landes.

0 Kommentare

„Wir schließen natürlich keine Option aus, wer dahintersteckt“, schränkte Frederiksen am Dienstag ein. Es sei aber klar, dass dies mit den Entwicklungen übereinstimme, die man in jüngster Zeit bei anderen Drohnenangriffen, Luftraumverletzungen und Hackerangriffen auf europäische Flughäfen habe beobachten können. Ohne Russland namentlich zu erwähnen, schwang hierbei ein leiser Verdacht allerdings mit.

Der Flughafen in Kopenhagen war stundenlang gesperrt.
Der Flughafen in Kopenhagen war stundenlang gesperrt.(Bild: EPA/STEVEN KNAP)
Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen unterstreicht: „Wir schließen keine Option aus, ...
Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen unterstreicht: „Wir schließen keine Option aus, wer hinter dem Anschlag steht.“(Bild: AFP/EMIL HELMS)

Polizei: Keine konkrete Gefahr für Menschen
Die Drohnen, die den Kopenhagener Flughafen lahmgelegt haben, wurden nach Einschätzung der dänischen Polizei von einem versierten Piloten gesteuert. Chefermittler Jens Jespersen sagte bei einer Pressekonferenz, mit Blick auf die Anzahl und Größe der Drohnen sowie den Zeitpunkt des Vorfalls gehe man davon aus, dass es sich um einen „fähigen Akteur“ gehandelt habe. Auf die Frage, inwieweit Russland seine Hände im Spiel haben könnte, antwortete er: „Dazu kann ich nichts sagen. Ich weiß es einfach nicht.“ Eine konkrete Gefahrensituation für Menschen habe es nicht gegeben.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor einen solchen Zusammenhang angedeutet. „Besondere Aufmerksamkeit haben wir den Verletzungen des Luftraums von NATO-Mitgliedstaaten durch Russland gewidmet, insbesondere am 22. September in Kopenhagen“, berichtete er über ein Gespräch mit der Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgieva, in New York. „Wenn es keine entschlossene Reaktion der verbündeten Staaten und Institutionen auf aggressive Provokationen gibt, wird Russland diese fortsetzen“, schrieb Selenskyj auf Telegram.

Lesen Sie auch:
Vier Stunden lang war der Flughafen Kopenhagen lahmgelegt – die Polizei im Großeinsatz.
Großeinsatz am Airport
Drohnen stoppen Flugverkehr in Kopenhagen und Oslo
23.09.2025
Polens Premier:
„Werden Flugobjekte abschießen, wenn ...“
22.09.2025
Esten fordern NATO-4
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
19.09.2025
Jagd auf Drohnen
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
18.09.2025

Zusammenhang zwischen Sichtungen in Oslo und Kopenhagen?
In der Nacht wurden auch am Flughafen in Oslo zwei Drohnen gesichtet, wie der norwegische Sender NRK berichtete. Unter Berufung auf den Betreiber Avinor hieß es, sowohl der Flughafen als auch der Luftraum über Oslo seien gesperrt. Ankommende Flüge würden laut einer Flughafensprecherin umgeleitet. Die Sperre dauerte drei Stunden. Die Behörden in Dänemark und Norwegen wollten prüfen, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen gibt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen unterstreicht: „Wir schließen keine Option aus, ...
Drohnensichtungen
Premier: „Bisher schwerster Anschlag“ auf Dänemark
Sein letzter Auftritt im Burgtheater
Letzter Applaus
Wien nahm Abschied von Claus Peymann
Umstände noch unklar
USA: Tiertrainer stirbt bei Attacke von Tiger
Zahlreiche französische Bürgermeister ließen auf ihren Rathäusern die palästinensische Flagge ...
Umstrittene Aktion
Palästina-Flaggen auf französischen Rathäusern
Böen bis zu 265 km/h
Super-Taifun „Ragasa“ legt Flughafen Hongkong lahm
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
164.072 mal gelesen
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
142.729 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
133.257 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1850 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1758 mal kommentiert
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1533 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Mehr Außenpolitik
Drohnensichtungen
Premier: „Bisher schwerster Anschlag“ auf Dänemark
Es geht um satte Summe
Vorstands-Rauswurf: Nachspiel vor Gericht droht
„Zur Abschreckung“
Iranische Abgeordnete wollen Bau einer Atombombe
„Politische Gewalt“
Trump stuft linke Antifa als terroristisch ein
Vorwürfe gegen Biden
Putin verleiht US-Bürgerin russischen Pass
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf