Großeinsatz am Airport
Flugverkehr in Kopenhagen wegen Drohnen gestoppt
Am Flughafen von Kopenhagen musste der Flugverkehr am Montagabend gestoppt werden: Es dürfen keine Flugzeuge mehr landen oder abheben, weil mehrere Drohnen über dem Flughafengelände entdeckt wurden.
Wie „Jyllands Posten“ berichtet, ist die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Account „Flightradar24“ berichtet auf der Plattform X, dass „seit 20.26 Uhr Ortszeit alle Starts und Landungen am Flughafen Kopenhagen ausgesetzt“ sind.
Das Posting von „Flightradar24“:
Mehrere Flugzeuge wurden auf andere Flughäfen umgeleitet. Zahlreiche weitere Abflüge vom Airport in Kopenhagen wurden gestrichen oder verzögert. Es ist derzeit unklar, wann der Flugverkehr wieder aufgenommen werden kann. Es laufen Ermittlungen, um die Drohnen zu identifizieren.
„Es ist klar, dass wir daran interessiert sind, dass sie es so schnell wie möglich erfahren und dass die Drohnen verschwinden, damit wir den normalen Betrieb wieder aufnehmen können“, sagt der Pressesprecher des Flughafens.
Nur ein einziges Flugzeug habe noch gegen 21.30 Uhr landen dürfen, schreibt die Zeitung weiter. Der Treibstoff habe nicht ausgereicht, um die Maschine zu einem anderen Airport umzuleiten.
Kommentare
