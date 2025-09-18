Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen

Die Bilder eines beschädigten Wohnhauses im polnischen Dorf Wyryki unweit der Grenze zu Belarus gingen in der Vorwoche nach dem Eindringen zahlreicher russischer Drohnen in den Luftraum des NATO-Landes um die Welt. Die polnische Regierung erklärte, dass Trümmer einer abgeschossenen Drohne den Dachstuhl des Hauses beschädigt hätten. Doch nun stellt sich die Sache in einem anderen Licht dar. Es dürfte die Rakete eines westlichen Kampfjets eingeschlagen haben.