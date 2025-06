Israel verkündet Zerstörung von Atomanlage im Iran

Laut Berichten sollen im Iran auch Ziele mit Boden-Boden-Raketen attackiert worden sein. Kurz zuvor hatte Netanyahu die Tötung des Chefs des Geheimdiensts der iranischen Revolutionsgarden, Mohammad Kazemi, gemeldet. „Vor wenigen Augenblicken haben wir den Chef des Geheimdienstes und seinen Stellvertreter in Teheran erwischt“, sagte er am Sonntag in einem Interview. Israelische Flugzeuge über Teheran griffen erneut Militär- und Atomanlagen an.