Kampf um Gehälter

Warnstreik an der Sigmund-Freud-Privat-Universität

Wien
11.11.2025 10:40
Ein erster ganztägiger Warnstreik an der SFU Wien ist für den 12. November geplant.
Ein erster ganztägiger Warnstreik an der SFU Wien ist für den 12. November geplant.(Bild: Jöchl Martin)

An der Sigmund Freud Privatuniversität spitzt sich der Konflikt zwischen Angestellten und Eigentümern zu. Nach zähen Gehaltsverhandlungen ruft das Streikkomitee für Mittwoch zum ersten ganztägigen Warnstreik auf. Brisant: Ein Teil der zukünftigen Wiener Ärzteschaft wird aktuell hier ausgebildet. 

An der Sigmund Freud Privatuniversität (SFU) brodelt es. Was mit internen Spannungen begann, ist nun zum offenen Arbeitskampf geworden. Am 12. November soll die Belegschaft in Wien die Arbeit niederlegen – ein erster ganztägiger Warnstreik, wie das Streikkomitee ankündigt.

Der Konflikt reicht Jahre zurück. Zwischen Eigentümern und Mitarbeitern habe sich der Streit zuletzt „deutlich zugespitzt“, heißt es in einer Presseerklärung des Komitees. Hintergrund ist ein Streit um die Gehälter – trotz Gewinne. Zuletzt wurde dieser durch die hohe Inflation und die fehlende Abgeltung noch befeuert.

Scheinbar keine Gesprächsbasis
Das Betriebsklima sei inzwischen „kritisch“. Genannt werden Personalabbau, Überlastung, fehlende Transparenz und Repressalien gegenüber dem Betriebsrat. Besonders brisant: Gegen den ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden Carlos Watzka wurde ein arbeitsgerichtliches Verfahren angestrengt – offenbar mit dem Ziel, ihn „aus dem Unternehmen zu entfernen“.

Streikkomitee seit Ende Oktober
Bereits am 5. November demonstrierten Beschäftigte und Unterstützer vor dem Arbeits- und Sozialgericht Wien. Der Protest war Auftakt einer Eskalation, die nun in den Streik mündet. Am 22. Oktober hatten die Mitarbeiter in einer Versammlung die Maßnahmen beschlossen und ein Streikkomitee eingesetzt. In ihrem Appell fordert die Belegschaft die Eigentümer und das Rektorat auf, „in den Dialog zurückzukehren und die moderaten Forderungen der Beschäftigten zu erfüllen“. 

Kooperation zwischen Stadt Wien und Privatuni
Inwiefern sich dieser Streik auf die Ausbildung der Medizinstudenten auswirkt, bleibt abzuwarten. Auch Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) wird die Entwicklung mit Argusaugen überwachen. Seit April 2024 besteht eine enge Kooperation mit dem Wiener Gesundheitsverbund. Ziel ist eine intensivere Ausbildung künftiger Ärzte in den Spitälern der Stadt. Die Zusammenarbeit soll Forschung und Lehre stärken und langfristig die Gesundheitsversorgung in Wien absichern. Die Stadt lässt sich das 1,6 Millionen Euro pro Jahr kosten. 

