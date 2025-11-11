Warnstreik an der Sigmund-Freud-Privat-Universität

Streikkomitee seit Ende Oktober

Bereits am 5. November demonstrierten Beschäftigte und Unterstützer vor dem Arbeits- und Sozialgericht Wien. Der Protest war Auftakt einer Eskalation, die nun in den Streik mündet. Am 22. Oktober hatten die Mitarbeiter in einer Versammlung die Maßnahmen beschlossen und ein Streikkomitee eingesetzt. In ihrem Appell fordert die Belegschaft die Eigentümer und das Rektorat auf, „in den Dialog zurückzukehren und die moderaten Forderungen der Beschäftigten zu erfüllen“.