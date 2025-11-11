Wirtschaftskammer als Belastungskammerl der ÖVP

Präsidentinnen wagten sich aus Ringecke

Aber zurück zur aktuellen Situation: Da war in den vergangenen Tagen schon sehr auffallend, wie „stark“ der Zusammenhalt unter diesen Spitzen ist. Kaum war WKO-Präsident Harald Mahrer angezählt, warfen auch gleich erste Landesspitzen sozusagen die Handtücher in den Ring. Gaben also das Signal zum Abbruch, sprich zur Demontage Mahrers. Interessanterweise waren es die zwei einzigen Präsidentinnen, die sich aus der Ringecke wagten. Darunter Tirols WK-Chefin Barbara Thaler, der man eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt nachsagte, dass sie mit Mahrer gut könne.