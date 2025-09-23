Seher-Rekord: Die große Starnacht-Bilanz

Ein Rekordwert bei den Sehern, 8000 Besucher vor Ort und ein Marktanteil von 18 Prozent bei den 12- bis 49-Jährigen – die „Starnacht aus der Wachau“ war ein absoluter Quotenhit!
Wenn die letzten Scheinwerfer nach der Fernsehübertragung ausgeschaltet werden, wird noch lange gefeiert: After-Show-Party und die Seitenblicke-Party sind nur zwei Events, die rund um die „Starnacht aus der Wachau“ Stimmung machen und Gäste anziehen.
Beeindruckende Bilder und Zahlen
Und die Bilanz nach dem Wochenende kann sich sehen lassen.“ Die „Starnacht aus der Wachau“ war am Samstagabend der große Publikumserfolg im ORF. Mehr als 472.000 Zuseher verfolgten das Musikspektakel von zu Hause aus. Damit erreichte die Sendung einen Marktanteil von 25 Prozent – den höchsten, der jemals bei dem niederösterreichischen Musikereignis gemessen wurde. Besonders erfreulich fiel das Ergebnis in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen aus. Mit 18 Prozent Marktanteil erreichte die TV-Show in dieser Gruppe ein Sensationsergebnis.
Auch vor Ort herrschte großer Andrang – mehr als 8000 Besucher kamen nach Rossatzbach und feierten mit. „Wir freuen uns sehr über diese großartigen Zahlen. Vor allem, dass so viele junge Leute die Starnacht gesehen haben, bestätigt uns in der ständigen Weiterentwicklung des TV Events“, meint dazu ip|media-Geschäftsführer Gerfried Zmölnig.
Vor Beginn der Show erlebten Simone und Olaf Werner aus Deutschland einen besonderen Moment. Die beiden sind seit zehn Jahren bei fast allen Starnächten am Wörthersee, am Neusiedler See und in der Wachau mit dabei. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, IP-Media-Gesellschafter Martin Ramusch und „Krone Niederösterreich“-Chef Lukas Lusetzky überreichten ihnen eine „Starnachtstern-Trophäe“, die nur bei ganz besonderen Anlässen verliehen wird.
