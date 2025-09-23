Seher-Rekord: Die große Starnacht-Bilanz

Beeindruckende Bilder und Zahlen

Und die Bilanz nach dem Wochenende kann sich sehen lassen.“ Die „Starnacht aus der Wachau“ war am Samstagabend der große Publikumserfolg im ORF. Mehr als 472.000 Zuseher verfolgten das Musikspektakel von zu Hause aus. Damit erreichte die Sendung einen Marktanteil von 25 Prozent – den höchsten, der jemals bei dem niederösterreichischen Musikereignis gemessen wurde. Besonders erfreulich fiel das Ergebnis in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen aus. Mit 18 Prozent Marktanteil erreichte die TV-Show in dieser Gruppe ein Sensationsergebnis.