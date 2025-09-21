Ministerin will Älteren-Quote für Unternehmen

Möglich ist auch eine zusätzliche Beitragsreduktion zum FLAF für alle 55- bis 59-jährigen Beschäftigten des Dienstgebers, wenn dieser die Zielquote erreicht, sowie Ausgleichszahlungen für Unternehmen mit über 20/25 Mitarbeitern, die keine oder zu wenige Beschäftigte ab 60 Jahren haben. Auch eine einmalige Neueinstellungsprämie von etwa 1000 Euro pro Personen der Altersgruppe ab 55 Jahren ist für Schumann denkbar, wie sie in der ORF-„Pressestunde“ sagte. Das Modell soll jedenfalls aufkommensneutral für den Bundeshaushalt sein.