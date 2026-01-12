197.340 Euro Mindestsicherung erschlichen? Nein!

Nun, bei der Fortsetzung des Prozesses, hakt die Richterin nach: „Als Sie den Antrag auf Mindestsicherung stellten – wussten Sie da, dass man als syrischer Staatsbürger Leistungen bekommt, die man als türkischer Staatsbürger nicht bekommt?“ – „Nein. Ich wurde nicht belehrt“, lässt der 64-Jährige über seine kurdisch sprechende Verteidigerin ausrichten, die erklärt, warum wir hier eigentlich sitzen. „Der Asylstatus war ihm aberkannt worden, als die Behörde Kenntnis erlangte, dass dieser auch über die türkische Staatsbürgerschaft verfügt. Dagegen erhob er Beschwerde.“