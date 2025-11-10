Mehr als 3000 Kilometer! Klub geht sehr weite Wege

Das aktuelle Modell der Regionalliga befindet sich in seiner Abschiedssaison. Für die Salzburger ist es (vorerst) die letzte Spielzeit, in der es gegen Teams aus Tirol und Vorarlberg geht. Die Wege sind ab der kommenden Saison in der Regionalliga Nord mit Oberösterreich für manche Klubs kürzer. Aktuell geht für Fahrten ins Ländle oft sogar ein ganzer Tag drauf. Die „Krone“ verschaffte sich einen Überblick, welcher Salzburger Klub am meisten Kilometer frisst.