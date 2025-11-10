Mehr als 3000 Kilometer! Klub geht sehr weite Wege

St. Johann muss auf Westliga-Reisen die längsten Wege gehen. Dafür geht auch einiges an Geld drauf, wie der Obmann der Pongauer verraten hat. Der FC Pinzgau hat die beste Lage der Salzburger Vereine in der Regionalliga West.
Das aktuelle Modell der Regionalliga befindet sich in seiner Abschiedssaison. Für die Salzburger ist es (vorerst) die letzte Spielzeit, in der es gegen Teams aus Tirol und Vorarlberg geht. Die Wege sind ab der kommenden Saison in der Regionalliga Nord mit Oberösterreich für manche Klubs kürzer. Aktuell geht für Fahrten ins Ländle oft sogar ein ganzer Tag drauf. Die „Krone“ verschaffte sich einen Überblick, welcher Salzburger Klub am meisten Kilometer frisst.
Tabellarisch ist man heuer der schwächste Salzburger Vertreter, doch was die Auswärtsreisen angeht, ist St. Johann ganz klar die Nummer eins im Bundesland. Für alle Fahrten müssen insgesamt 3359 Kilometer zurückgelegt werden – Spitzenwert unter den Salzburgern. Das ergibt einen Durchschnitt von 209,93 Kilometern für eine Auswärtsreise! „Für eine Fahrt nach Vorarlberg planen wir 2800 Euro ein, für eine nach Tirol 1800. Da sind Bus und Verpflegung dabei“, verrät St. Johanns Obmann Josef Klingler. Ins Ländle muss fünf-, nach Tirol sechsmal gefahren werden.
Lage ist König
Immerhin einmal haben es die Wölfe angenehm: Für das Derby in Bischofshofen müssen sie nur zehn Kilometer abspulen. Apropos: Der Gemeindenachbar liegt nur knapp hinter den Nummer eins Kilometerfressern, kommt auf satte 3249 Kilometer pro Saison.
Das Pendant zu St. Johann ist der FC Pinzgau. Die Saalfeldener legen pro Spielzeit insgesamt 765 Kilometer weniger zurück. Hier gilt: Lage ist König. Für den FCPS ist die kürzeste Fahrt (nach St. Johann) zwar 47 Kilometer lang. Dafür sind die Reisen nach Tirol und Vorarlberg kürzer. Nach Lauterach sind es von Saalfelden aus 60 Kilometer weniger als für St. Johann.
Was der FC Pinzgau und Bischofshofen gemeinsam haben? Beide haben in St. Johann im Herbst verloren. Die Mannschaft von Trainer Johannes Schützinger ist damit in der Salzburger Derby-Heimtabelle noch makellos und Erster.
Die weiteren Teams aus Salzburg liegen zwischen St. Johann und FC Pinzgau: Seekirchen, das in der Vorsaison in der Salzburger Liga nur innerhalb des Bundeslandes herum düste, legt jetzt 3074 Kilometer über die ganze Saison zurück. Kuchl spult 3026 Kilometer ab, Wals-Grünau nur 2787.
