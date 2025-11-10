30 Todesfälle, 3 Geburten: Mühlbach schrumpft

Es sind gar nicht so die Finanzen, die Bodner Sorgen machen, sondern eher der Nachwuchs, sagt er im Gespräch mit der „Krone“. Schließlich lebt das Dorf von seinen Vereinen, die auch Nachwuchs brauchen. Nur liegt Mühlbach etwas abgelegen und ist am öffentlichen Nahverkehr nicht so angebunden, wie sich das Bodner wünschen würde.