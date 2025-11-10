Steirer halfen in Kaprun: „Viele haben geweint“

Mit Hamedl ist auch die Mitbegründerin des steirischen Kriseninterventionsteams Katharina Purtscher-Penz angereist: „Das Erste, das ich gesehen habe, waren Sanitäter. Sie haben gewartet, aber konnten nicht helfen“, denkt sie zurück. Gemeinsam mit Kollegen aus anderen Bundesländern richtete die Expertin eine erste Anlaufstelle für betroffene Angehörige ein. „Das Schwierigste war, dass niemand in den Tunnel hineinschauen konnte und dadurch das Ausmaß der Tragödie zuerst nicht sichtbar war.“ Dadurch hatten die Familien lange Hoffnung: „Wir sind dann noch am Abend weite Strecken gefahren, um Familien zu informieren, die nicht nach Kaprun gekommen waren.“