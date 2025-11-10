Vorteilswelt
„Er ist ein Kandidat“

Bundesliga-Hammer? Jetzt spricht Salzburg-Boss!

Bundesliga
10.11.2025 05:41
Salzburgs Geschäftsführer Stephan Reiter (re.) äußert sich zur Personalie Andreas Schicker.
Salzburgs Geschäftsführer Stephan Reiter (re.) äußert sich zur Personalie Andreas Schicker.(Bild: Tröster Andreas)

Bei den Salzburgern gibt es abseits des Rasens eine Baustelle, gilt es doch, einen neuen Sportchef zu finden. Dabei könnte der bei Hoffenheim tätige Ex-Sturm-Sportchef Andreas Schicker das Rennen machen.

Das wäre ein echter Bundesliga-Hammer! Andreas Schicker, der seit Oktober 2024 bei der TSG Hoffenheim tätig ist, könnte in Salzburg anheuern. Wie die „Krone“ erfahren hatte, gab es vor zwei Wochen schon Kontakt mit Jürgen Klopp, dem Global Head of Soccer im Bullen-Imperium. Salzburg ist auf der Suche nach einem neuen Sportboss, da Rouven Schröder den Klub nach nur zehneinhalb Monaten in Richtung Gladbach verlassen hat.

Andreas Schicker
Andreas Schicker(Bild: GEPA)

Viel Lob für Schicker
„Es gibt einige Kandidaten, der Herr Schicker ist natürlich einer davon. Es spricht vieles für den Andreas. Er hat eine hervorragende Arbeit in Österreich gemacht. Er hat Sturm zum Meistertitel geführt und auch sehr viel Erfahrung im Nachwuchs. Er weiß, wie man mit Talenten umgeht. Man sieht auch, wie er Hoffenheim wieder stabilisiert hat. Er ist einer von den spannenden Kandidaten“, erläuterte Salzburgs Geschäftsführer Stephan Reiter.

Man lasse sich bei der Entscheidungsfindung bewusst Zeit. „Da zählt die richtige Wahl vor der Geschwindigkeit. Wir wollen uns nicht eine Deadline setzen“, so Reiter.

Schicker machte Sturm zur Nummer eins
Schicker wird in Österreich geschätzt, zumal er Sturm Graz in seinen gut vier Jahren als Geschäftsführer zur Nummer eins des Landes geformt hat. Unter ihm gewannen die Steirer 2023 das Double.

