Bundesliga-Hammer? Jetzt spricht Salzburg-Boss!

Bei den Salzburgern gibt es abseits des Rasens eine Baustelle, gilt es doch, einen neuen Sportchef zu finden. Dabei könnte der bei Hoffenheim tätige Ex-Sturm-Sportchef Andreas Schicker das Rennen machen.
Das wäre ein echter Bundesliga-Hammer! Andreas Schicker, der seit Oktober 2024 bei der TSG Hoffenheim tätig ist, könnte in Salzburg anheuern. Wie die „Krone“ erfahren hatte, gab es vor zwei Wochen schon Kontakt mit Jürgen Klopp, dem Global Head of Soccer im Bullen-Imperium. Salzburg ist auf der Suche nach einem neuen Sportboss, da Rouven Schröder den Klub nach nur zehneinhalb Monaten in Richtung Gladbach verlassen hat.
Viel Lob für Schicker
„Es gibt einige Kandidaten, der Herr Schicker ist natürlich einer davon. Es spricht vieles für den Andreas. Er hat eine hervorragende Arbeit in Österreich gemacht. Er hat Sturm zum Meistertitel geführt und auch sehr viel Erfahrung im Nachwuchs. Er weiß, wie man mit Talenten umgeht. Man sieht auch, wie er Hoffenheim wieder stabilisiert hat. Er ist einer von den spannenden Kandidaten“, erläuterte Salzburgs Geschäftsführer Stephan Reiter.
Man lasse sich bei der Entscheidungsfindung bewusst Zeit. „Da zählt die richtige Wahl vor der Geschwindigkeit. Wir wollen uns nicht eine Deadline setzen“, so Reiter.
Schicker machte Sturm zur Nummer eins
Schicker wird in Österreich geschätzt, zumal er Sturm Graz in seinen gut vier Jahren als Geschäftsführer zur Nummer eins des Landes geformt hat. Unter ihm gewannen die Steirer 2023 das Double.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.