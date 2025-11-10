Bundesliga-Hammer? Jetzt spricht Salzburg-Boss!

Viel Lob für Schicker

„Es gibt einige Kandidaten, der Herr Schicker ist natürlich einer davon. Es spricht vieles für den Andreas. Er hat eine hervorragende Arbeit in Österreich gemacht. Er hat Sturm zum Meistertitel geführt und auch sehr viel Erfahrung im Nachwuchs. Er weiß, wie man mit Talenten umgeht. Man sieht auch, wie er Hoffenheim wieder stabilisiert hat. Er ist einer von den spannenden Kandidaten“, erläuterte Salzburgs Geschäftsführer Stephan Reiter.