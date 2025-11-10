Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Riskanter Einsatz

Hubschrauber rettet Amerikaner vom Untersberg

Chronik
10.11.2025 09:29
Mit dem Heli wurde der Amerikaner am Untersberg gerettet.
Mit dem Heli wurde der Amerikaner am Untersberg gerettet.(Bild: Bergrettung Grödig)

Ein 23-jähriger US-Amerikanischer Bergsteiger musste am Sonntagaben am Untersberg von der Bergrettung Grödig gerettet werden. 

0 Kommentare

Der Mann war über den Reitsteig zum Zeppezauerhaus aufgestiegen, als ihn plötzlich starke Kreuzschmerzen ereilten. Da er nicht mehr weitergehen konnte, setzte er gegen 17.30 Uhr – bereits bei Dunkelheit – ab.

Hochnebellage am Untersberg sorgt für Probleme
Das Zeppezauerhaus auf 1.663 Metern Seehöhe ist derzeit geschlossen, weshalb sich der junge Mann alleine in schwierigem Gelände befand. Nach der Alarmierung rückten 16 Mitglieder der Bergrettung Grödig zum Einsatz aus. Aufgrund der Dunkelheit und einer Hochnebellage war zunächst unklar, ob eine Bergung aus der Luft möglich sein würde.

Der Pilot des Rettungshubschraubers C6 startete dennoch einen Versuch – mit Erfolg: Die Nebelgrenze lag oberhalb der Hütte, und dank des Nachtsichtgeräts konnte der Helikopter sicher am Landeplatz vor dem Zeppezauerhaus aufsetzen. Der 23-Jährige wurde an Bord genommen und ins Tal geflogen.

Lesen Sie auch:
Da war nichts mehr zu retten: Ein Stallgebäude brannte in Bramberg nieder.
Nächtlicher Einsatz
Brand in Bramberg fordert eine verletzte Person
10.11.2025
Löscheinsatz
Schuppen stand unterhalb der Autobahn in Flammen
09.11.2025

„Falls der Hubschrauber nicht hätte fliegen können, wären wir mit unserem Quad über die Skipiste aufgestiegen und dann zu Fuß zum Zeppezauerhaus weitergegangen, um den Mann zu retten“, berichtet Markus Fuchsreiter, Einsatzleiter der Bergrettung Grödig.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
165.120 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
103.394 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
101.958 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Newsletter
Mehr Chronik
Riskanter Einsatz
Hubschrauber rettet Amerikaner vom Untersberg
Nächtlicher Einsatz
Brand in Bramberg fordert eine verletzte Person
„Krone“-Gemeindeserie
30 Todesfälle, 3 Geburten: Mühlbach schrumpft
Löscheinsatz
Schuppen stand unterhalb der Autobahn in Flammen
Feuerwehr-Einsatz
Verängstigte Katze verkroch sich unters Dach
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf