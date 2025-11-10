Hubschrauber rettet Amerikaner vom Untersberg

Hochnebellage am Untersberg sorgt für Probleme

Das Zeppezauerhaus auf 1.663 Metern Seehöhe ist derzeit geschlossen, weshalb sich der junge Mann alleine in schwierigem Gelände befand. Nach der Alarmierung rückten 16 Mitglieder der Bergrettung Grödig zum Einsatz aus. Aufgrund der Dunkelheit und einer Hochnebellage war zunächst unklar, ob eine Bergung aus der Luft möglich sein würde.