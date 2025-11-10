Schlägerei in Hallein: Zwei Angreifer in Haft

Die Polizei eilte zum Ort des Geschehens und nahm die beiden Angreifer fest. Der Syrer und der Russe wurden in die Justizanstalt in Puch verbracht. Beide türkischen Männer wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert. Über das Motiv oder den Streitauslöser liegen noch keine Informationen vor, teilt die Polizei auf Nachfrage der „Krone“ mit. Ermittelt wird wegen Verdacht auf absichtlich schwere Körperverletzung, Raufhandel und gefährliche Drohung.