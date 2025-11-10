Wie viel ist der Justiz ein Menschenleben wert?

Als vor einem Jahr ein Unternehmer (36) in Knappenberg vor der Haustür des Stiefvaters eines Freundes erschossen wurde, ging man zunächst von einem Mord aus. Doch bei der Tatrekonstruktion zeigte sich, dass ein Zeigefinger am Abzug und geringster Widerstand reichte, um die alte Waffe abzufeuern. Zudem fanden sich Fingerabdrücke des Getöteten am Lauf.