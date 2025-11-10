Trainer Schaider: „Das vergessen auch immer viele“

„Das sind nix als dumme Tore“ – die Analyse von Austria Salzburgs Trainer Christian Schaider zum Selbstfaller gegen Sturm II war eindeutig. Wie schon in den Vorwochen bekam man die Gegentreffer viel zu leicht. „Wir haben bereits daran gearbeitet, dass wir solche Tore nicht mehr bekommen und werden das auch in den kommenden zwei Wochen tun“, sagte der Bayer in Hinblick auf die Länderspielpause. Er hält aber fest: „Wir sind nach wie vor ein Aufsteiger und müssen Woche für Woche aus unseren Fehlern lernen.“