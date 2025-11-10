Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Obdachlos im Ländle

Wenn eisige Temperaturen zur Lebensgefahr werden

Vorarlberg
10.11.2025 18:00
Auch im an sich wohlhabenden Vorarlberg ist Obdachlosigkeit sehr präsent: 30 bis 50 Menschen ...
Auch im an sich wohlhabenden Vorarlberg ist Obdachlosigkeit sehr präsent: 30 bis 50 Menschen müssen regelmäßig im Freien übernachten – selbst in der kalten Jahreszeit.(Bild: Juefrateam - stock.adobe.com)

Während die meisten Vorarlberger im Warmen sitzen, kämpfen andere in der Kälte ums Überleben. Die Zahl der Delogierungen steigt, Notquartiere sind knapp. Caritas-Expertin Alexandra Achatz warnt: „Wohnraum darf kein Luxusgut sein!“

0 Kommentare

Ein frostiger Morgen in Bregenz: In einer Garageneinfahrt eines Wohnblockes liegt eine Person in einem Schlafsack auf einer dünnen Matte. Es hat knapp über null Grad, Frost bedeckt die Autoscheiben. „Es berührt mich natürlich, wenn ich sehe, dass auch bei uns in Vorarlberg Menschen im Freien übernachten müssen“, sagt Alexandra Achatz, Leiterin der Notschlafstelle der Caritas Vorarlberg. „Gleichzeitig weckt es in mir meinen beruflichen Hintergrund und ich checke fast schon automatisch ab, ob der Betroffene aktuell Hilfe benötigt.“

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Philipp Vondrak
Philipp Vondrak
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 7°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
3° / 11°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
4° / 8°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
3° / 9°
Symbol Nebel

krone.tv

Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
172.682 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
117.348 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
104.612 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Mehr Vorarlberg
Kampf um Startplatz
„Wird sicher ein Battle, aber das pusht ja auch!“
Krone Plus Logo
Obdachlos im Ländle
Wenn eisige Temperaturen zur Lebensgefahr werden
Prozess in Feldkirch
Ehefrau vergewaltigt und zur Abtreibung gezwungen
Protest gegen Kürzung
900.000 Euro weniger für Vorarlberger Kinderdorf
Freude und Ärger
Österreichs Hallenrad-Asse mit Silber und Bronze
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf