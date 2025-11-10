Beim Sparbuch der Stadt kommt der Boden durch

Auingers Ziel ist, auch 2027 noch mit Rücklagen durchzukommen. Neue Schulden wird es wohl ab 2028 geben. Die Einnahmen steigen unter anderem wie berichtet wegen höherer Parkgebühren. Eine Stunde kostet künftig 2,20 Euro statt 1,50 Euro. Anders als im vergangenen Jahr stimmte im Budgetsenat diesmal auch die ÖVP dem Budget zu. „Ich habe ein gutes Gefühl. Wenn es Sinn macht, sind wir dabei“, erklärte Vizebürgermeister Florian Kreibich die Abkehr vom Sparkurs seines Vorgängers Harald Preuner.