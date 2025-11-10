Vorteilswelt
Bei Bewerb in Graz

Nachwuchs-Asse jubeln über Silbermedaille

Salzburg
10.11.2025 10:21
Paola Jurisic (li.) und Michail Savenkov überzeugten in Graz.
Paola Jurisic (li.) und Michail Savenkov überzeugten in Graz.(Bild: GEPA)

Zum Auftakt in die neue Saison präsentierten sich Salzburgs Aushängeschilder bereits in guter Form. Bei der Icechallenge in Graz gab es sogar eine Medaille zu bejubeln.

Was für ein Saisonauftakt! Salzburgs Eiskunstläufer präsentierten sich gleich zum Start in den Winter in guter Form. Die Icechallenge in Graz markierte traditionell den Beginn der neuen Saison und sorgte gleich für mehrere Erfolgsmeldungen:

Die Salzburger Paarläufer Paola Jurisic und Michail Savenkov gewannen Silber bei den Junioren. Die jeweils 18-Jährigen unterstrichen damit ihr großes Talent und zeigen, dass die Entwicklung stimmt.

Gabriella Izzo und Luc Maierhofer.
Gabriella Izzo und Luc Maierhofer.(Bild: Privat)

Staatsmeisterschaft entscheidet über EM-Teilnahme
Knapp an der Medaille vorbei schrammte Gabriella Izzo mit Luc Maierhofer. Für das amerikanisch-österreichische Duo, das in Salzburg trainiert, reichte es nur für den unglücklichen vierten Platz. Dahinter rangierten Sophia Schaller und Livio Mayr. Beide Paare sammelten wichtige Punkte auf dem Weg zur Staatsmeisterschaft, die über die EM-Teilnahme entscheidet.

Die beiden Kontrahenten geht es diese Woche schon weiter. In Tirol wartet der „Cup of Innsbruck“. 138 Athleten aus 24 Nationen matchen sich im Elite-Bereich, 185 Nachwuchsläufer aus zwölf Ländern wollen ihr Talent unter Beweis stellen.

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
