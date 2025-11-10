Nachwuchs-Asse jubeln über Silbermedaille

Staatsmeisterschaft entscheidet über EM-Teilnahme

Knapp an der Medaille vorbei schrammte Gabriella Izzo mit Luc Maierhofer. Für das amerikanisch-österreichische Duo, das in Salzburg trainiert, reichte es nur für den unglücklichen vierten Platz. Dahinter rangierten Sophia Schaller und Livio Mayr. Beide Paare sammelten wichtige Punkte auf dem Weg zur Staatsmeisterschaft, die über die EM-Teilnahme entscheidet.