Nachwuchs-Asse jubeln über Silbermedaille

Zum Auftakt in die neue Saison präsentierten sich Salzburgs Aushängeschilder bereits in guter Form. Bei der Icechallenge in Graz gab es sogar eine Medaille zu bejubeln.
Was für ein Saisonauftakt! Salzburgs Eiskunstläufer präsentierten sich gleich zum Start in den Winter in guter Form. Die Icechallenge in Graz markierte traditionell den Beginn der neuen Saison und sorgte gleich für mehrere Erfolgsmeldungen:
Die Salzburger Paarläufer Paola Jurisic und Michail Savenkov gewannen Silber bei den Junioren. Die jeweils 18-Jährigen unterstrichen damit ihr großes Talent und zeigen, dass die Entwicklung stimmt.
Staatsmeisterschaft entscheidet über EM-Teilnahme
Knapp an der Medaille vorbei schrammte Gabriella Izzo mit Luc Maierhofer. Für das amerikanisch-österreichische Duo, das in Salzburg trainiert, reichte es nur für den unglücklichen vierten Platz. Dahinter rangierten Sophia Schaller und Livio Mayr. Beide Paare sammelten wichtige Punkte auf dem Weg zur Staatsmeisterschaft, die über die EM-Teilnahme entscheidet.
Die beiden Kontrahenten geht es diese Woche schon weiter. In Tirol wartet der „Cup of Innsbruck“. 138 Athleten aus 24 Nationen matchen sich im Elite-Bereich, 185 Nachwuchsläufer aus zwölf Ländern wollen ihr Talent unter Beweis stellen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.