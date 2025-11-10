Kasmandln zogen im Lungau wieder von Haus zu Haus

Die kleine Juna (6) trägt ihr Gedicht mit fester Stimme vor: „I bin a Bäuerin von der Graa-Alm, a lustige Dudl. Beim Melken bin i in an Empa g‘fallen. . .“ Sieben Kinder zwischen drei und zehn Jahren gehören zu ihrer Kasmandl-Gruppe im St. Michaeler Ortsteil Oberweißburg. Die Mama half beim Verkleiden: „Aufregung gehört dazu“, meint Julia Macchietto, froh, dass sich der Brauch im Lungau schon seit Generationen hält. Stolz ist sie, dass Juna in Bauerngwand und Kopftuch gute Figur macht.