Enns bleibt trotz Vorsprung weiterhin hellwach

Sieben Punkte Vorsprung hat der Ennser SK nach dem 3:0 gegen Ansfelden im letzten Match der Herbstrunde – bei einer Niederlage wäre Ansfelden fast gleichauf gewesen. „Wir freuen über den Herbstmeistertitel, sind aber gut beraten, weiterhin hart zu arbeiten und nur von Spiel zu Spiel zu denken. In dreizehn Rückrundenspielen kann noch ganz viel passieren. Ich bin schon viel zu lange dabei, dass ich mich in Sicherheit wiegen lasse“, so Enns-Trainer Peter Prokopczyk.