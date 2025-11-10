Enns bleibt trotz Vorsprung weiterhin hellwach

Der Ennser SK ist nach dem 3:0 im Topspiel gegen Ansfelden ein verdienter Herbstmeister und darf vom Aufstieg in die Landesliga träumen. Verfolger Ansfelden gibt aber noch lange nicht auf und sucht in der Winterpause nach dem Ausstieg von Haka-Küchen auch einen neuen Hauptsponsor.
Sieben Punkte Vorsprung hat der Ennser SK nach dem 3:0 gegen Ansfelden im letzten Match der Herbstrunde – bei einer Niederlage wäre Ansfelden fast gleichauf gewesen. „Wir freuen über den Herbstmeistertitel, sind aber gut beraten, weiterhin hart zu arbeiten und nur von Spiel zu Spiel zu denken. In dreizehn Rückrundenspielen kann noch ganz viel passieren. Ich bin schon viel zu lange dabei, dass ich mich in Sicherheit wiegen lasse“, so Enns-Trainer Peter Prokopczyk.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.