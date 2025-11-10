„Messi wird die WM spielen, da bin ich mir sicher“

Wehendes Haar, pure Leidenschaft. Fernando Troyansky spielte und vor allem kämpfte sich von 2001 bis (mit Unterbrechungen) 2011 zu einer echten Austria-Legende. Im Rahmen des 2:1-Erfolgs der Violetten gegen den GAK kehrte er nach Wien-Favoriten zurück, die „Krone“ plauderte mit dem Argentinier.
Fernando Troyansky staunte nicht schlecht. Zum ersten Mal sah er die „neue“, 2018 eröffnete Generali Arena live. Der Argentinier ließ sich von den Austria-Mitarbeitern durchs Stadion führen, an allen Ecken und Enden gab‘s Umarmungen, Autogramme und Fotos. „Es ist wirklich ein sehr schönes Gefühl, wieder bei der Austria zu Gast zu sein. Ich hab Wien, die Austria und die Fans schon sehr vermisst“, meinte Troyansky. Der als Mitglied der erfolgreichen Europacup-Mannschaft 2005 (Einzug ins Viertelfinale des UEFA-Cups) zum GAK-Spiel eingeladen wurde, extra aus Madrid einflog. Und ehemalige Teamkollegen wie Jocelyn Blanchard, Ernst Dospel, Szabolcs Safar oder Michi Wagner traf. Und auch Aleks Dragovic, den er als damals jungen Kicker kennengelernt hatte.
