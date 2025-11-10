Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sportlerin erzählt

„Das Leben in den USA ist ein ganz anderes“

Salzburg
10.11.2025 17:00
Leona Berner kann ihre Leidenschaft in Amerika sehr gut ausüben.
Leona Berner kann ihre Leidenschaft in Amerika sehr gut ausüben.(Bild: zVg)

Wasserski-Talent Leona Berner hat im Sommer den Sprung in die USA gewagt. Dort kann die Stroblerin neben der Ausbildung viel trainieren. Wie es ihr gefällt, hat sie im Gespräch mit der „Krone“ verraten.

0 Kommentare

Sport und Ausbildung vereinen – davon träumen viele Teenager. Deswegen wagen einige nach der Schulzeit den Sprung nach Amerika. Anastasia Tichy, Anna Neumayer oder Luka Mladenovic sind die jüngsten Beispiele dafür. Auch Wasserski-Talent Leona Berner ging in die USA aufs College. In Florida kann die Stroblerin ihre Leidenschaft neben ihrem Studium („International Relations“) perfekt ausüben. „Ich habe mich schon sehr gut eingelebt. Besonders mit dem Wasserski-Team der Uni komme ich sehr gut klar“, berichtet Berner.

Hat sich in Florida gut eingelebt: Berner.
Hat sich in Florida gut eingelebt: Berner.(Bild: zVg)

Fast tägliches Training
Durch die Möglichkeiten am College haben Sportler neben der Ausbildung genügend Zeit für ihre jeweilige Sportart, bestätigt auch das Wasserski-Ass: „Ich kann fast täglich trainieren, was für meine Wasserski-Karriere super ist!“ Diese hat sowieso schon gut Fahrt aufgenommen. Ende August gewann sie Gold bei der U21-EM. Durch das Training im Wasserski-Mekka Florida soll es ihr in Zukunft auch gelingen, bei den Großen ganz vorne mitzuspringen.

Lesen Sie auch:
Leona Berner sprang zu U21-EM-Gold.
Wasserski
Mit Gold im Gepäck geht es nach Amerika
24.08.2025

Da sich die 18-Jährige in den zweieinhalb Monaten in Übersee schon so gut eingelebt hat, hat sie auch nicht mit Heimweh zu kämpfen. „Mir gefällt es hier besonders gut, obwohl das Leben in den USA ein ganz anderes ist als in Österreich“, erklärt Berner. Im Dezember kehrt sie dennoch für einen Monat nach Europa zurück.

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
171.458 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
115.030 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
104.221 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf