„Das Leben in den USA ist ein ganz anderes“

Da sich die 18-Jährige in den zweieinhalb Monaten in Übersee schon so gut eingelebt hat, hat sie auch nicht mit Heimweh zu kämpfen. „Mir gefällt es hier besonders gut, obwohl das Leben in den USA ein ganz anderes ist als in Österreich“, erklärt Berner. Im Dezember kehrt sie dennoch für einen Monat nach Europa zurück.